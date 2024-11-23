Встреча с семьями участников СВО ко Дню матери прошла в Наро-Фоминске

На встрече присутствовали начальник управления Евгений Клюшкин и председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов. В ходе беседы официальные лица выразили искреннюю благодарность матерям за воспитание настоящих героев, защищающих суверенитет страны.

За чашкой чая участники обсудили актуальные вопросы, касающиеся поддержки семей военнослужащих, помощи фронту и людям, оказавшимся в сложной ситуации на территориях боевых действий. Особое внимание уделили судьбам тех, чьи сыновья пропали без вести или погибли. Несмотря на пережитые трагедии, матери находят в себе силы помогать другим семьям и поддерживать сослуживцев своих детей.

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