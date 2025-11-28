Встреча с семьями участников СВО ко Дню матери прошла в Лужецком монастыре в Можайске

В стенах Лужецкого Ферапонтова мужского монастыря прошла встреча с семьями погибших и без вести пропавших участников СВО ко Дню матери. Мероприятие организовали в рамках проекта «Теплые вечера».

В мероприятии приняли участие глава округа Денис Мордвинцев, военный комиссар Можайского и Рузского муниципальных округов Руслан Меладзе, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова и муниципальный депутат Елена Прокутина.

«В этот день мы собрались, чтобы поддержать родных и близких наших можайских героев — тех, кто, жертвуя своей жизнью, боролся за наш мир и покой», — сказала социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

В центральном зале монастыря отслужили панихиду по усопшим и без вести пропавшим бойцам. Присутствующие помолились за здравие военнослужащих в зоне СВО. Молитва стала данью памяти и глубокого уважения к подвигу земляков, отметили на встрече.

Творческий коллектив «Марфин Брод» выступил перед гостями. Во время теплой беседы участники поделились воспоминаниями и историями из жизни.

«Такие встречи важны для всех нас. Они дают понять, что память о подвиге жива, а семьи наших ребят находятся под постоянным вниманием и заботой», — поделилась мать погибшего участника спецоперации Виолетта Николаевна.