Встреча с семьями участников СВО ко Дню матери прошла в Балашихе

В Балашихе прошла встреча с женами и матерями участников специальной военной операции, приуроченная ко Дню матери. К мероприятию присоединилась и уполномоченная по правам ребенка Московской области, региональный координатор «Женского движения Единой России» Ксения Мишонова.

По словам Ксении Мишоновой, акция организована «Женским движением Единой России» и призвана поддержать женщин, чьи близкие участвуют в СВО.

«Это теплый, душевный способ встретить День матери, показать, что мы рядом», — сказала Мишонова.

Встреча началась в Храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, где женщины вместе с волонтерами приготовили домашние пироги для военнослужащих, проходящих лечение в госпитале имени Бурденко. Затем участницы продолжили общение в кафе «Ботаника» в Пестовском парке. По итогам мероприятия испеченные пироги и гуманитарная помощь передали в госпиталь.

В Балашихе с первых дней проведения СВО действует Центр поддержки семей мобилизованных и военнослужащих. Партийцы и волонтеры регулярно осуществляют доставку гуманитарной помощи и оказывают комплексную поддержку членам семей участников спецоперации.