Встреча с семьями бойцов СВО прошла в Воскресенске

Члены и сторонники местного отделения «Единой России» встретились за чашкой чая с матерями и женами участников специальной военной операции. Темой разговора стали вопросы, волнующие семьи тех, кто находится на передовой.

Разговор начался с обсуждения льгот и мер государственной поддержки. Партийцы внимательно выслушали рассказы присутствующих женщин. Были подняты вопросы, касающиеся медицинского обеспечения, образовательных возможностей для детей, а также психологической помощи семьям. Многие участницы встречи отметили важность своевременной и доступной информации о существующих программах поддержки, а также предложили пути их совершенствования.

Руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Сергей Слепов подчеркнул, что партия продолжит стремиться к улучшению качества жизни семей участников спецоперации, оказывать всестороннее содействие и необходимую помощь в решении возникающих вопросов.

«Встреча подтвердила, что забота о семьях героев — это приоритет, требующий постоянного внимания и совместных усилий», — отметил депутат.