Встреча с семьями бойцов СВО прошла в храме в Павлово-Посадском округе

Мероприятие состоялось в рамках «Марафона добрых дел» в храме Вознесения Господня. Для семей участников спецоперации и ветеранов встреча стала возможностью задать наболевшие вопросы, получить духовную поддержку и просто пообщаться в теплой атмосфере.

Благочинный Павлово-Посадского округа, священник Александр Анохин отслужил молебен о мире, молитву о здравии военнослужащих, находящихся на лечении и в зоне боевых действий, а также панихиду по погибшим воинам.

За чашкой чая в трапезной участники встречи поделились своими переживаниями. Поговорили о том, как пережить боль утраты, сохранив веру и надежду, как поддержать бойцов после тяжелых ранений и где найти силы ждать близких с фронта.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Марина Мигунова выслушала каждое обращение. Все озвученные вопросы взяты в работу, и каждая семья получит поддержку и разъяснения по своим ситуациям.