Встреча с семьями бойцов СВО прошла в храме Дмитрия Солунского в Можайском округе

В теплой и душевной обстановке прошла очередная встреча в рамках проекта «Православная гостиная». На этот раз гостеприимным местом стал храм святого Дмитрия Солунского в деревне Большое Тесово Можайского округа.

Родственники и близкие героев, погибших и пропавших без вести во время специальной военной операции, собрались вместе, чтобы поддержать друг друга. Мероприятие началось с совместного молебна за упокой душ павших воинов и за здоровье всех живущих. После молитвы участники прогулкой осмотрели территорию храма и познакомились с его богатой историей.

В мероприятии приняли участие глава Можайского округа Денис Мордвинцев, представитель регионального отделения Государственного фонда «Защитники Отечества» Ольга Алешина, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, социальный координатор фонда Галина Аксенова, Военный комиссар Можайского и Рузского округов Руслан Меладзе и настоятель храма протоиерей Родион.

Особенным и трогательным моментом стало вручение Ольге Александровне, матери погибшего бойца Дмитрия Марушевского, Георгиевского креста — высокой награды за проявленное мужество и героизм при исполнении воинского долга. Эта награда стала символом вечной памяти и великого подвига ее сына.