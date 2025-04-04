Встреча с главой Ассоциации ветеранов СВО прошла в Дмитровской больнице

Целью встречи стало укрепление взаимодействия между медицинским учреждением и ветеранской организацией, а также обсуждение вопросов поддержки участников СВО и их семей.

Заместитель главы округа Ирина Костышина отметила важность помощи бойцам в реабилитации и выразила благодарность коллективу больницы за профессионализм и заботу. Владимир Гасков, в свою очередь, поблагодарил медиков за внимание к семьям защитников и за регулярную отправку гуманитарной и медицинской помощи на передовую.

Во время встречи стороны обсудили вопросы медико-психологической поддержки ветеранов, а также планы по дальнейшему сотрудничеству. Мероприятие прошло в теплой и конструктивной атмосфере, подтвердив готовность к совместной работе.

«Поддержка участников специальной военной операции и их семей — наш общий долг. Сегодняшняя встреча — важный шаг в выстраивании системного взаимодействия между медиками и ветеранскими организациями. Уверен, что совместными усилиями мы создадим эффективную систему помощи тем, кто с честью выполняет свой воинский долг. Дмитровская больница уже доказала, что готова быть опорой для наших героев», — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.