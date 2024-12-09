Встреча с Героем России прошла в школе № 32 в Балашихе

Мероприятие посвящалось Дню героев Отечества, который в России ежегодно отмечают 9 декабря. Эта дата была установлена в 2007 году по решению Государственной Думы Российской Федерации. Сегодня это дань памяти героическим предкам и чествование ныне живущих героев.

В патриотическом мероприятии в школе № 32 приняли участие глава округа Сергей Юров, заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян, начальник Саратовского военного института Росгвардии, Герой России, участник СВО полковник Александр Белоглазов, советник главы, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Наталья Махонина, военнослужащие дивизии имени Феликса Дзержинского, школьники и учителя округа. Ребятам рассказали о героях, которые в разное время ценой своей жизни защищали нашу страну.

«Дорогие ребята, помните наших героев. Они показывают нам, что настоящая сила не в физической форме, а в силе духа, в любви к своему Отечеству и своим близким. Равняйтесь на героев и будьте лучшими», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

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