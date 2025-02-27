Встреча с членами Общества инвалидов прошла в Солнечногорске

Встреча с членами местного отделения Всероссийского общества инвалидов прошла Центре объединения гражданских инициатив «Единые», организованном на базе общественной приемной партии «Единая Россия» в Солнечногорске. Участники обсудили сбор и отправку гуманитарных грузов в зону проведения специальной военной операции.

На протяжении трех лет местная общественная приемная партии «Единая Россия» работает с солнечногорским отделением общества инвалидов, собирает и отправляет гуманитарные грузы бойцам в зону специальной военной операции.

«Особенно приятно, что очередная партия гуманитарного груза, отправленная в преддверии Дня защитника Отечества, была своевременно доставлена нашим героям, за что отдельное спасибо руководителю местного отделения Всероссийского общества инвалидов Ларисе Альбицкой, которая лично этот груз и доставила. Но самое трогательное — это ответ от наших бойцов», — отметил руководитель местной общественной приемной, депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск Артем Жаров.

Артем Жаров добавил, что три полка передали местной общественной приемной российский триколор с подписями и словами благодарности. Солнечногорское отделение партии «Единая Россия» продолжит помогать бойцам и собирать гуманитарные грузы, чтобы поддерживать тех, кто находится далеко от дома.

Также во время встречи обсудили подготовку к празднованию 80-летия Великой Победы. Члены Всероссийского общества инвалидов выразили желание активно участвовать в мероприятиях, приуроченных к этой важной дате. Были предложены самые разные инициативы, одна из которых — организовать совместное мероприятие.

«Мы часто встречаемся и обсуждаем не только проблемы, с которыми сталкиваемся, но и делимся идеями о том, как улучшить жизнь в нашем округе. Такие встречи создают ощущение сообщества и взаимопомощи, что особенно важно в наше время», — отметила руководитель солнечногорского отделения Всероссийского общества инвалидов Лариса Альбицкая.