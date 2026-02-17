Встреча с бойцом СВО прошла в образовательном комплексе № 11 в Пушкино

В гости к учащимся седьмых классов пришел ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Николай Смирнов. Мероприятие состоялось в преддверии Дня защитника Отечества в рамках проекта «Классные встречи».

Николай Смирнов рассказал ребятам о своем участии в специальной военной операции, о боевых товарищах, задачах, которые выполняют военнослужащие и той огромной ответственности, которая ложится на плечи каждого защитника страны. Ветеран боевых действий особо подчеркнул важность дисциплины и взаимовыручки.

Такие мероприятия очень важны для воспитания подрастающего поколения, чтобы школьники понимали священный долг и почетную обязанность защиты Отечества.

Николай Смирнов поблагодарил руководство образовательного комплекса № 11 за организацию встречи, а учащихся — за внимание и заинтересованный разговор.