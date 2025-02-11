Встреча с бойцом СВО прошла в музыкальной школе в Богородском округе

Боец специальной военной операции Александр встретился с воспитанниками Детской музыкальной школы города Электроугли. Он рассказал ребятам о своей службе, о быте и трудностях, с которыми сталкивается на передовой.

Текущий год в России объявлен президентом Владимиром Путиным годом защитника Отечества. В рамках мероприятий в Детской музыкальной школе города Электроугли прошла встреча с участником специальной военной операции Александром. Боец приехал в родные места в краткосрочный отпуск.

Примечательно, что Александр — сам выпускник музыкальной школы по классу гитары.

Он рассказал о солдатской службе, о боевых обязанностях, о бытовых условиях проживания на передовой, о трудностях, с которыми приходится сталкиваться ему и его боевым товарищам.

Александр добавил, что для солдат, участвующих в спецоперации, очень важна моральная поддержка. Поблагодарил ребят за искренние письма и открытки, которые они с волнением читают и бережно хранят. Любая весточка, даже от незнакомого человека, заряжает позитивом.

Воспитанники школы, в свою очередь, активно задавали вопросы бойцу, порой, совсем недетские, и получали на них честные ответы.