Встреча с бойцом СВО прошла в Едином центре поддержки в Серпухове

Находящийся в отпуске по ранению участник специальной военной операции с позывным «Пазл» встретился с представителями Центра поддержки участников СВО и их семей, активистами «Молодой Гвардии», представителями Профсоюза госучреждений, депутатом окружного Совета Надеждой Ереминой и руководителем общественной приемной «Единой России» Вадимом Моториным.

Боец поделился историей своей службы, обстоятельствами получения ранения и личной трагедией — гибелью брата в зоне проведения специальной военной операции. Его слова о любви к Родине и готовности защищать ее, несмотря на все трудности, вдохновили всех присутствующих.

В завершение встречи Надежда Еремина вручила защитнику памятный подарок, а сотрудники Единого центра поддержки передали шеврон с гербом Серпухова.