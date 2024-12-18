Встреча с бойцами СВО прошла в Рузском казачьем кадетском корпусе

Военно-патриотическое мероприятие прошло в первом Рузском казачьем кадетском корпусе имени Героя Советского Союза Доватора. В ходе встречи кадеты смогли пообщаться с участниками спецоперации и ветеранами боевых действий.

Гости мероприятия поделились с молодежью своими жизненными историями и опытом военной службы, что вдохновило кадетов на успешную учебу.

Заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Александр Зайцев также присутствовал на встрече. В ходе мероприятия кадетскому корпусу был передан комплект из 10 квадрокоптеров, предназначенный для обучения воспитанников основам эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

В настоящее время в кадетском корпусе обучаются более 150 студентов, которые, помимо общеобразовательных дисциплин, изучают единоборства и начальную военную подготовку, а также участвуют в спортивных и художественных группах.

Многие выпускники корпуса продолжают обучение в высших учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации, ФСБ России и других правоохранительных структурах.