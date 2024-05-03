Встреча с бойцами СВО прошла в отделении партии «Единая Россия» в Мытищах | 360°

03 мая 2024, 15:04
Встреча с бойцами СВО прошла в отделении партии «Единая Россия» в Мытищах
Глава Мытищ встретилась с бойцами СВО
В преддверии 9 Мая в местном отделении партии «Единая Россия» глав округа Мытищи Юлия Купецкая встретилась с бойцами СВО. Трое мытищинцев прибыли из зоны спецоперации в отпуск.
Во время встречи бойцы рассказали о нуждах в зоне спецоперации. По их заявкам соберут все самое необходимое. Также, им уже передали специализированное оборудование и индивидуальные аптечки.
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Напомним, что в городском округе работает штаб по оказанию помощи бойцам специальной военной операции и их семьям, а также проходит сбор гуманитарной помощи.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подарках бойцам от школьников региона.
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Мытищи
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