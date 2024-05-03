Встреча с бойцами СВО прошла в отделении партии «Единая Россия» в Мытищах | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 15:04 Встреча с бойцами СВО прошла в отделении партии «Единая Россия» в Мытищах Глава Мытищ встретилась с бойцами СВО пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В преддверии 9 Мая в местном отделении партии «Единая Россия» глав округа Мытищи Юлия Купецкая встретилась с бойцами СВО. Трое мытищинцев прибыли из зоны спецоперации в отпуск.

Во время встречи бойцы рассказали о нуждах в зоне спецоперации. По их заявкам соберут все самое необходимое. Также, им уже передали специализированное оборудование и индивидуальные аптечки.

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Напомним, что в городском округе работает штаб по оказанию помощи бойцам специальной военной операции и их семьям, а также проходит сбор гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подарках бойцам от школьников региона.

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