Встреча с бойцами СВО прошла в фонде социальной поддержки населения в Реутове

В Реутове состоялась традиционная пятничная встреча в фонде социальной поддержки населения, на которую собрались военнослужащие, находящиеся в отпуске, представители ветеранских организаций, депутаты, волонтеры и активисты. На встрече также выступил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Реутова Александр Манаенко.

Он рассказал о ключевых направлениях работы организации и о проекте «Успех в единстве поколений», реализуемом партией «Единая Россия». По его словам, важно сохранять преемственность поколений, чтобы передавать достижения предков будущим поколениям.

Во время мероприятия участники делились историями о службе, помощи друг другу и преодолении трудностей. Волонтеры рассказали о сложностях доставки гуманитарной помощи, а некоторые из собравшихся случайно встретили своих сослуживцев.

Председатель фонда Анна Бабалова выразила благодарность жителям Реутова за их активное участие в поддержке военнослужащих. Она напомнила, что к Пасхе традиционно вместе с гуманитарной помощью бойцам отправят куличи, чтобы подарить им частичку домашнего тепла.