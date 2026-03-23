Встреча с архиепископом Аксием прошла в институте Видного

В Московском социально-экономическом региональном институте 18 марта состоялась встреча студентов и педагогов с управляющим Подольской епархией архиепископом Подольским и Люберецким Аксием. Темой разговора стали духовные основы патриотизма.

В диалоге участвовали заместитель главы Ленинского округа Эдуард Арадушкин, благочинный Видновского церковного округа иеромонах Софроний (Горохольский) и ректор института Елена Золотухина.

Архиепископ Аксий отметил, что патриотизм не может быть бездуховным. Его корни лежат в Евангелии, в понимании чистоты сердца, в умении отличать свет от тьмы.

«Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Эти слова Тургенева сегодня актуальны как никогда. Мы видим примеры истинного служения Отечеству — и на поле боя, и в тылу. Священнослужители рядом с нашими воинами, вместе с ними проходят через испытания. Совместная молитва и личный пример сильнее любого оружия», — сказал владыка.

Особое внимание уделили примерам духовного служения в зоне СВО. Архиепископ Аксий рассказал об иерее Алексии Скрипкине, который вместе с бойцами участвовал в операции «Поток» по освобождению города Суджи в Курской области, находясь несколько дней в закрытом трубопроводе.

Участники встречи задавали вопросы о личном понимании патриотизма, о препятствиях на пути к этому чувству, о возможности объединяющей силы патриотизма для людей разных конфессий.

В завершение встречи выступили артисты Дворца культуры «Видное» с песнями о Родине. Архиепископу Аксию подарили картину, написанную студентом-выпускником кафедры дизайна института.