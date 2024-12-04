Глава Солнечногорска провел встречу с активистами общества инвалидов

Первые лица администрации Солнечногорска провели встречу с активистами местного отделения Всероссийского общества инвалидов для обсуждения и решения текущих вопросов. Мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов.

Участниками мероприятия стали глава городского округа Константин Михальков, председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, главный врач Солнечногорской больницы, депутат Лариса Борисова и прокурор Артем Шишов. Также присутствовали специалисты из социальных служб, пенсионного фонда, прокуратуры и администрации.

На приеме обсуждались важные вопросы, касающиеся работы Солнечногорского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, среди которых обеспечение техническими средствами реабилитации и лекарственными препаратами, а также льготы для участников специальной военной операции.

«Особенно ценно, что у нас налажен постоянный контакт с местным отделением общества инвалидов. Мы вместе решаем текущие проблемы и думаем, как улучшить жизнь людей в будущем. Сегодня многое удалось обсудить, что-то даже сразу решить, а остальное взяли в работу. Мы понимаем, как важна поддержка для этих людей, и будем делать все, чтобы они всегда чувствовали нашу заботу», — отметил Константин Михальков.

Депутат Госдумы Михаил Терентьев, возглавляющий Всероссийское общество инвалидов, предложил сделать такие встречи регулярными для оперативного решения возникающих вопросов.

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