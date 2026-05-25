Встреча представителей прокуратуры с семьями участников СВО прошла в Химках

22 мая в Химках состоялась встреча ветеранов и семей участников специальной военной операции с городским прокурором Андреем Гвоздевым. Участники обсудили вопросы поддержки, трудовых отношений и жилищно-коммунальной сферы.

Во встрече приняли участие подопечные фонда «Защитники Отечества», представители штаба Комитета семей воинов Отечества и члены Ассоциации ветеранов СВО. Обсуждались обращения граждан, связанные с трудностями в оформлении льгот, взаимодействием с работодателями и получением мер социальной поддержки. Отдельное внимание уделили вопросам правовой помощи и сопровождению судебных дел.

Представители фонда отметили, что сотрудничество с городской прокуратурой уже помогло решить ряд обращений жителей. Социальный координатор химкинского филиала фонда Евгения Евсеева сообщила о расширении формата взаимодействия.

Теперь обращения будут рассматривать не только в рамках индивидуальных консультаций, но и на регулярных совместных встречах. Это позволит быстрее реагировать на сложные ситуации и повышать качество поддержки семей военнослужащих.

«Мы договорились оперативно разбирать поступающие обращения и проводить такие встречи раз в два-три месяца. Это позволит охватить больше вопросов и ускорить решение проблем семей», — сказала Евгения Евсеева.

За два года работы фонд «Защитники Отечества» помог более чем полутора тысячам жителей Химок. Расширение взаимодействия с прокуратурой должно повысить эффективность этой работы.