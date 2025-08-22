Встреча по вопросам трудоустройства и адаптации бойцов СВО прошла в Балашихе

Ключевая тема — развитие пятистороннего соглашения, подписанного в апреле 2025 года администрацией колледжем «Энергия», Ассоциацией ветеранов СВО, территориальным объединением работодателей и торгово-промышленной палатой. Этот документ стал основой для переподготовки, трудоустройства и интеграции ветеранов в общественную жизнь.

Уже есть первые результаты: восемь человек трудоустроились, из них двое — на авиационной корпорации «Рубин», одном из ведущих предприятий региона. Для ветеранов и их семей дважды в месяц организуют экскурсии на предприятия городского округа Балашиха. Первая такая экскурсия, прошедшая в июле на «Рубине», помогла двум ветеранам и двум членам их семей найти работу. Эти мероприятия не только знакомят с карьерными возможностями, но и способствуют адаптации к гражданской жизни.

«На встрече мы обсудили, как выстроить взаимодействие между администрацией, предприятиями, образовательными организациями и Ассоциацией ветеранов. Первые успехи вдохновляют, и мы будем их развивать», — отметила заместитель главы округа Ирина Шведова.

Во время совещания участники наметили амбициозные планы, в том числе — создание учебного центра совместно с предприятиями Балашихи и МГТУ имени Николая Баумана для переподготовки ветеранов специальной военной операции. Это позволит им осваивать востребованные профессии и укреплять свои позиции на рынке труда. Также собравшиеся обсудили расширение образовательных программ на базе школ города, чтобы поддерживать молодежь и семьи ветеранов.

Еще одна инициатива — проект «Лига предприятий», который через спортивные мероприятия объединит работников компаний и ветеранов. Кроме того, решили создать дополнительные рабочие места для участников спецоперации, чтобы обеспечить их стабильным будущим.