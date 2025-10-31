Встреча по вопросам социальной адаптации бойцов СВО и их семей прошла во Фрязине

В рамках благотворительного проекта «Дела семейные — мамины дела» в городском округе Фрязино провели круглый стол. Собравшиеся обсудили разработку методов социальной адаптации семей мобилизованных жителей и участников специальной военной операции.

На мероприятии собрались члены семей бойцов СВО, ветераны СВО, сотрудники органов местного самоуправления, общественники, представители бизнес-сообществ. Организовал встречу благотворительный фонд «Доверяю». Модерировал мероприятие директор фонда, депутат Совета депутатов городского округа Фрязино Ирина Данилова.

Первый заместитель руководителя муниципалитета Наталия Князева и председатель Совета депутатов Полина Коновалова выступили с приветственными словами. Они отметили социальную значимость проекта и необходимость объединения усилий для достижения целей.

Свои доклады на мероприятии представили руководитель Ассоциации ветеранов СВО Игорь Какушкин, ветеран СВО, депутат Павел Папулов, депутат Владимир Жигулин. Генеральный директор Учебного комбината № 1 Валерия Большаева, генеральный директор ООО «Беатум» Татьяна Петерсон, директор центра «Виаланж» Александра Лопатина и владелица фотостудии Анна Матвеева поделились опытом реализации благотворительных инициатив.

Участники встречи разработали план по обеспечению всесторонней поддержки и успешной социальной адаптации семей бойцов СВО, проживающих во Фрязино.