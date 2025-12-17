Встреча по вопросам поддержки участников СВО и их семей прошла в Балашихе

Руководитель Комитета семей воинов Отечества в Балашихе Ольга Бортновская провела встречу с семьями участников спецоперации. Основная цель мероприятия — объединение семей военнослужащих для защиты их общих интересов и выработка практических мер поддержки.

Во время встречи определили ключевые направления работы Комитета. Среди них — оказание юридических консультаций по вопросам оформления льгот и выплат, помощь в решении жилищных вопросов, а также сопровождение при взаимодействии с военными комиссариатами и профильными ведомствами. Участникам разъяснили порядок получения мер социальной поддержки и проинформировали об актуальных изменениях в законодательстве.

Отдельное внимание на мероприятии уделили психологической помощи семьям. В планах — организация работы с профессиональными психологами и проведение групп взаимоподдержки для жен, матерей и детей военнослужащих.

Также обсудили защиту семей от мошенничества: собравшимся рассказали о типичных схемах обмана и мерах предосторожности при получении выплат и взаимодействии с организациями.

В числе приоритетов Комитета — создание активного сообщества, где семьи участников СВО смогут общаться и обмениваться опытом. Для удобства жителей планируют проводить регулярные приемы в Балашихе, где можно будет получить консультации и необходимую поддержку.