Сегодня 12:03 Встреча по вопросам поддержки бойцов СВО прошла в Домодедове

В Домодедове обсудили меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. На встрече присутствовали общественники, сенатор Российской Федерации Александр Двойных, депутат Московской областной думы Олег Жолобов и глава округа Евгения Хрусталева.

Системная поддержка бойцов СВО стала возможна благодаря включенности и слаженной работе государственных структур и общественных организаций. По запросам участников спецоперации оказывается помощь в быту, психологическая и спортивная реабилитация, трудоустройство, юридические консультации и содействие в получении медицинской помощи.

«Мы, например, по своему аграрному блоку сделали хорошую программу с Россельхозбанком, бесплатное обучение для ветеранов специальной военной операции в школе, ферма с последующим сопровождением для тех, кто хочет в дальнейшем свою жизнь связать с сельским хозяйство», — рассказал Александр Двойных.

Напомним, Центр поддержки участников СВО в Домодедове расположен по адресу: Каширское шоссе, дом 63. Он работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00. Для консультаций можно позвонить по телефону: +7 (496) 792-45-91.