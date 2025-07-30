Встреча по вопросам поддержки бойцов СВО и их семей прошла в Лосино-Петровском

Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав и депутат Государственной думы Александр Толмачев провели «Профильный час. СВО». Участники мероприятия обсудили меры поддержки действующих бойцов спецоперации и членов их семей, а также вопросы адаптации защитников к мирной жизни.

На мероприятии с докладами выступили социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» Светлана Алиферова, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Лосино-Петровском Алексей Трегубов, а также руководитель Центра поддержки участников специальной военной операции и их семей «Мы рядом» Алиса Штефа.

Всего в Лосино-Петровском проживают 330 семей защитников. В среднем они отправляют 40 обращений по разным вопросам в месяц. В муниципалитете бойцам оказывают гуманитарную, психологическую и юридическую помощь, а также поддерживают их близких.

Особое внимание в округе уделяют обеспечению комфорта и качества жизни военнослужащих и их родных. Им помогают в решении бытовых проблем и в поиске работы. Также оказывают медицинскую помощь, приглашают на различные культурные мероприятия. Сергей Джеглав подчеркнул, что работу в этом направлении в округе продолжат.

«Впереди начало учебного года. Обязательно поможем нашим защитникам собрать детей в школу!» — отметил на странице в своем телеграм-канале глава Лосино-Петровского.

Руководитель муниципалитета также поблагодарил Александра Толмачева за помощь в решении наиболее сложных вопросов, которые находятся за рамками местных полномочий. Депутат Госдумы всегда готов поддержать жителей Лосино-Петровского и рассматривает в каждую ситуацию индивидуально.