Встреча по вопросам поддержки бойцов СВО и членов их семей прошла в Химках

В Химках провели рабочую встречу с участием гражданского и военного прокуроров, ветеранов и членов семей участников специальной военной операции. На мероприятии обсудили наиболее актуальные вопросы, с которыми сталкиваются близкие защитников: взаимодействие с воинскими частями, получение информации о пропавших без вести, оформление выплат и наград, возврат личных документов.

Мероприятие объединило подопечных фонда «Защитники Отечества», представителей штаба Комитета семей воинов Отечества и химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО.

«Мы договорились, что по обращениям наших подопечных не будем ждать плановых встреч. Вопросы, где требуется участие прокуратуры, решаем оперативно — через личное взаимодействие и консультации», — отметила социальный координатор химкинского филиала фонда «Защитники Отечества» Евгения Евсеева.

Сотрудничество уже приносит конкретные результаты: удалось снять арест на сумму около 40 миллионов рублей, наложенный в другом регионе, а также начать проверку по факту оформления кредита на имя погибшего военнослужащего.

Стороны договорились о регулярной совместной работе — рассмотрении заявлений в рабочем порядке и проведении общих встреч каждые два–три месяца. Отметим, что за два года сотрудники фонда «Защитники Отечества» обработали более 800 обращений жителей Химок.

Напомним, что обратиться за поддержкой можно по будням с 09:00 до 18:00 по адресу: улица Пролетарская, дом № 1, или позвонив по телефону 8 (498) 602-00-23.