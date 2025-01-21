Встреча по вопросам патриотического воспитания детей прошла в Богородском округе

Депутат Богородского округа Павел Ермилов и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Печенкин встретились с педагогами Центра образования № 21. Вместе обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи и проект «Парта Героя», который реализуют в учебном заведении.

В сентябре 2023 года в Центре образования № 21 открыли «Парту Героя», посвященную памяти участника специальной военной операции Ивана Кудрявцева. Выпускник кадетского корпуса центра, гвардии лейтенант в числе первых ушел добровольцем на фронт. Погиб герой, защищая позицию под минометным обстрелом, 6 ноября 2022 года.

«Проект „Парта Героя“ очень важен для патриотического воспитания молодежи, он помогает формировать у школьников уважительное отношение к истории страны, ее героическому прошлому и настоящему и реальным героям боевых действий. Дети должны знать имена своих земляков, проявивших доблесть и мужество», — отметил Павел Ермилов.

Напомним, партия «Единая Россия» запустила образовательный проект «Парта Героя» в 2018 году. Школьников знакомят с подвигами земляков: на партах размещают QR-код, который ведет на официальный портал с информацией о защитниках. Сидеть за такой партой могут отличившиеся в учебе школьники и ребята, активно участвующие в жизни учебного заведения.