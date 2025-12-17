17 декабря 2025 22:49 Встреча по вопросам газификации населенных пунктов прошла в Дмитровском округе 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа Спецоперация

ЖКХ

Газ

Дмитров

Представители администрации Дмитровского округа и руководство компании АО «Мособлгаз» встретились с жителями муниципалитета. Собравшиеся обсудили реализацию социальной и губернаторской программ газификации, техническое подключение и обслуживание оборудования.

Участники рассмотрели конкретные ситуации, сложившиеся в населенных пунктах округа: городе Яхроме, в деревнях Старо, Елизаветино, Саморядово, поселке Икша, селах Орудьево, Горки Сухаревские, садовом некоммерческом товариществе «Горняк» и других.

Жителей проинформировали о порядке подачи заявок через портал «Госуслуги». Им также разъяснили критерии для получения льготного подключения — выполнения работ до границ участка и компенсации затрат на оборудование. Право на дополнительную меру поддержки имеют многодетные семьи, ветераны, участники специальной военной операции и другие категории граждан, предусмотренные законодательством.

Для того, чтобы подключить к газопроводу населенные пункты в рамках губернаторской программы, необходимо одновременно выполнить два условия. Численность прописанных жителей там должна быть не менее 30 человек и удельная стоимость присоединения — не выше 450 тысяч рублей на человека. Участникам встречи разъяснили, что деревня Дьяково и поселок Филимоново на текущий момент не подпадают под эти критерии.

Помимо этого, на встрече рассказали о работах, которые выполняют по конкретным адресам. Так, в деревне Акишево сейчас строят распределительные газопроводы, которые обеспечат ресурсом порядка 60 домовладений. В эксплуатацию их планируют ввести в мае следующего года. Домовладение № 171 Б в деревне Елизаветино планируют газифицировать в декабре 2027 года.

«Наша главная задача — обеспечить людей качественной инфраструктурой, и газификация здесь в приоритете. Мы держим на контроле каждый объект и продолжаем планомерно работать, чтобы ускорить подключение населенных пунктов», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Он также подчеркнул, что благодаря таким встречам жители муниципалитета и представители «Мособлгаза» могут оперативно решить все возникающие вопросы.