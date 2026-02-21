Встреча по трудоустройству бойцов СВО прошла в Павловском Посаде

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов провел прием для вернувшихся с передовой бойцов. Участники специальной военной операции обсудили вопросы трудоустройства с учетом их состояния здоровья и индивидуальных особенностей.

На встречу пришли военные, проходящие непростой этап возвращения к мирной жизни. Главной темой стало дальнейшее трудоустройство, поскольку не все могут вернуться на прежние места работы из-за ранений, проблем со здоровьем или инвалидности. Для них подготовили список вакансий по предприятиям округа.

«Мы разбирали каждую ситуацию отдельно. Кому-то нужен гибкий график, кому-то — сидячая работа, а кому-то — возможность работать неполный день. Обещаю одно: без работы мы никого не оставим. Подберем вариант под каждого, учтем все пожелания и особенности здоровья», — сказал Сергей Балашов.

Записаться на прием можно по телефону 2-99-05.