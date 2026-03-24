Встреча на тему патриотического воспитания молодежи прошла в Красноармейске

Мероприятие состоялось 23 марта в Центре образования № 2. Обсуждали поддержку участников специальной военной операции и формирование у школьников гражданской ответственности.

Среди участников были депутат Московской областной Думы Александр Легков, депутаты округа Пушкинский Дмитрий Кульков и Михаил Сухарев, а также уполномоченный главы округа Ольга Алексеева. Они обсудили волнующие вопросы с педагогическим коллективом образовательного учреждения.

Парламентарии отметили, что патриотическое воспитание — одно из приоритетных направлений их работы. В Центре образования уже действует пункт плетения маскировочных сетей, где активно участвуют и ученики, и учителя. Также с детьми регулярно проводят беседы о важности поддержки военнослужащих.

Были предложены дополнительные инициативы: проведение «Уроков мужества» с ветеранами боевых действий, организация акций по написанию писем бойцам и продолжение сбора гуманитарной помощи на постоянной основе.

Участники подчеркнули: воспитание у школьников чувства сопричастности к судьбе страны и осознание значимости поддержки защитников — важнейшая задача. Встречи в таком формате планируют сделать регулярными, чтобы объединить усилия педагогов, депутатов и общественных деятелей в работе с подрастающим поколением.