Встреча молодежи с ветеранами боевых действий прошла в Солнечногорске

В Солнечногорске состоялась патриотическая встреча «СВОим примером», организованная в рамках всероссийской акции «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ». Участниками мероприятия стали юнармейцы гимназии № 6, ученики четвертой школы и молодогвардейцы.

Своими историями с молодежью поделились члены Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска и военный корреспондент Лина Корсак. Участники боевых действий рассказали о собственном опыте и показали пример преданности Родине, смелости и силы духа.

«Этот день — символ нашего единства. Общие испытания только закалили нас. Наши воины, плечом к плечу, мужественно защищают интересы Отечества, наши ценности и мирное небо. Мы — одна страна. Одна семья. И пока мы вместе — нас невозможно победить», — сказал глава городского округа Константин Михальков.

Встреча была приурочена к годовщине воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Три года назад в Георгиевском зале Кремля президент Владимир Путин и лидеры новых регионов подписали договоры о принятии этих территорий в состав Российской Федерации.