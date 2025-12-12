Встреча молодежи с участником СВО прошла в Богородском округе

Мероприятие проекта «Диалоги с героями» состоялось в молодежном центре «Юность» города Ногинск. Почетным гостем стал действующий военнослужащий, прапорщик, доброволец Игорь Воробей.

Игорь — член Ассоциации участников специальной военной операции, награжден медалью Суворова. Он прошел через тяжелые бои в Донецкой Народной Республике и на Белгородском направлении. Был в числе первых военнослужащих, вставших на защиту Курской области.

С приветственным словом в начале встречи выступил депутат окружного совета Олег Пушенок, который подчеркнул важность живого, честного общения подрастающего поколения с теми, кто сегодня стоит на защите национальных интересов страны.

Гость принес с собой элементы обмундирования, подробно рассказав о них. Продемонстрировал, как правильно пользоваться жгутом и оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях. Ребята с нескрываемым интересом примерили экипировку.

Разговор получился открытым и искренним. Боец говорил о страхе, войне, долге и товарищах, подчеркнув, что основа всякого подвига — любовь к Родине, ее истории и людям.