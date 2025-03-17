Встреча молодежи с главой проекта «Твой герой» прошла в Дмитрове

Несмотря на тяжелую травму, полученную в ходе боевых действий, Алиас Авидзба продолжает служить России, занимаясь просвещением и воспитанием молодежи. Он рассказал студентам о своем участии в боевых действиях, о том, как личные качества и моральные ориентиры влияют на жизнь человека, и подчеркнул важность таких ценностей, как любовь к Родине, знание истории страны и уважение к ее героям. «Русский народ нельзя победить на поле боя, потому что нас объединяет сила духа, стойкость и любовь к своей земле», — подчеркнул советник.

Во время экскурсии по техникуму Алиас Авидзба отметил теплоту и радушие, с которыми его встретили студенты и преподаватели.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин объяснил, что такие встречи вдохновляют молодежь на развитие, самосовершенствование и служение своей стране.