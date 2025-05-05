Встреча молодежи с бойцом СВО прошла в Богородском округе

Мероприятие в рамках проекта «Диалоги с героями» состоялось в Центре допризывной подготовки молодежи Богородского округа. С воспитанниками общался военнослужащий спецоперации с позывным Алекс.

Гость встречи участвует в спецоперации с 2022 года. Будучи водителем по специальности, боец практически полностью изменил свои профессиональные навыки на курсах переподготовки в учебном центре для военнослужащих.

Начинал Алекс в подразделениях воздушной разведки, сейчас он — артиллерист. Отвечая на вопросы ребят, он подчеркнул, что война заставляет людей показать свою настоящую сторону. Когда над головой свистят пули, важно не только выжить, но, жертвуя собой, выполнить поставленную задачу и помочь товарищам.

На память о встрече ребята подарили бойцу небольшой сувенир и юнармейский значок. Такие мероприятия в рамках проекта «Диалоги с героями» проходят регулярно в центре допризывной подготовки молодежи и в молодежном центре Богородского округа.