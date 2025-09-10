Встреча к годовщине открытия мемориала героям СВО прошла в Химках

С приветственным словом к собравшимся обратился муниципальный депутат Николай Томашов. В своей речи он подчеркнул, что памятник продолжает играть важную роль в жизни горожан.

«Прошел год, а я до сих пор помню то чувство глубокого единения, которое все мы испытали в день открытия мемориала. Сегодня, в первую годовщину, мы видим, что памятник живет. К нему несут цветы, у его подножия родители рассказывают детям о мужестве и долге. И это самое главное. Ведь память — это не застывший камень или скульптура из бронзы, а живая связь между поколениями», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Гостям рассказали, что инициатива установки монумента принадлежала сотрудникам градообразующих предприятий и простым жителям, получив поддержку десятков тысяч человек. Смысл композиции, объединяющей фигуры воина Великой Отечественной и бойца СВО, а также надпись «Сохраняя прошлое — защищаем будущее!», выбранную химчанами, заключается в демонстрации неразрывной связи эпох. По окончании лекции состоялось возложение цветов и минута молчания.

«Память о подвигах прошлого и уважение к героям, которые вершат историю сегодня, — это основа, на которой воспитывается патриотизм и гражданская ответственность. Наши воины на передовой должны чувствовать, что за их спиной — вся страна. И я хочу поблагодарить спортсменов и весь педагогический коллектив спорткомплекса „Родина“ за активное участие в сборе гуманитарной помощи для наших военнослужащих. Это и есть настоящий патриотизм в действии», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.