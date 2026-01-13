Встреча к 55-летию фильма «Полонез Огинского» прошла в Химках

Участники обсудили, как музыка становится оружием и спасением в военное время. С приветственной речью к собравшимся обратился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Такие встречи и обсуждение таких фильмов невероятно важны. Они позволяют нам сохранять нашу историческую память, говорить о сложных и героических страницах нашего прошлого. Это то, что объединяет поколения и воспитывает настоящий, глубокий патриотизм», — отметил Валентин Герасимов

Гостям рассказали о создании картины, повествующей об органисте, который в годы Великой Отечественной войны рискует жизнью, чтобы спасти мальчика-сироту, используя музыку как язык надежды и сопротивление жестокости войны. После лекции участники встречи посмотрели сам фильм.

«Сегодня, когда наши воины в ходе специальной военной операции вновь сражаются и защищают интересы страны, особенно важно сохранять историческую правду и не позволять ее искажать. Такие фильмы, как „Полонез Огинского“, — это наша прививка от беспамятства, они показывают истинное лицо войны и истинную силу человеческого духа», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Как напомнила депутат Наталья Каныгина, это патриотическое мероприятие стало частью системной работы, направленной на объединение разных поколений вокруг общих ценностей — любви к Родине, уважения к ее истории и культуре.