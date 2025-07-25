Встреча к 54-летию фильма «Офицеры» прошла в Балашихе

В Централизованной библиотечной системе имени Андрея Белого состоялось значимое патриотическое мероприятие под девизом «Успех в единстве поколений», приуроченное к 54-летию выхода на экраны культового фильма «Офицеры». Это событие собрало людей разных возрастов, объединенных общей целью — почтить память защитников Отечества и подчеркнуть важность преемственности поколений.

На мероприятии присутствовали выдающиеся личности, среди которых депутат окружного совета Ульяна Кондрякова, руководитель исполкома местного отделения всероссийской организации «Офицеры России» Розалия Абатурова, ветеран военной службы полковник Василий Георгиади и участник специальной военной операции генерал-майор Николай Горчаков. Также во встрече приняли участие волонтеры и жители города, что свидетельствует о широкой поддержке патриотических инициатив.

«Сегодня мы говорим о самом важном — о силе единства поколений. Мы гордимся нашими военнослужащими, которые, как и их прадеды, защищают нашу страну. Их подвиг — это напоминание о том, что сила России заключается в нашем единстве и уважении к истории», — подчеркнула Ульяна Кондрякова.

Участникам мероприятия была представлена увлекательная программа, посвященная истории создания фильма «Офицеры», его актерам и событиям, легшим в основу сценария. Важным моментом встречи стало исполнение песни «От героев былых времен», которое объединило всех собравшихся. Эта композиция, ставшая символом мужества и преемственности поколений, напомнила о вечных ценностях чести, долга и любви к Родине.

«Фильм „Офицеры“ не теряет актуальности и сегодня. Нынешние защитники Отечества чувствуют свою связь с теми, кто прошел войну до них. Их подвиг — наша опора и ориентир. Для нас важно не просто служить, а быть достойным памяти тех, кто отдал жизнь за мирное небо над нашей страной», — отметил Николай Горчаков.

Патриотические мероприятия в Балашихе проходят регулярно в домах культуры, библиотеках и школах. Они объединяют всех желающих вспомнить историю нашей страны и вместе строить ее успешное будущее. Подобные встречи становятся важным звеном в воспитании молодежи, формируя у них чувство гордости за свою страну и уважения к ее героям.