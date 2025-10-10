Встреча Героя России со школьниками прошла в Дмитровском округе

Космонавт, который отправился на СВО добровольцем, рассказал школьникам о фронтовых буднях и сослуживцах, проявивших мужество и смекалку во время боев. Почетный гражданин Дмитровского округа подробно ответил на все вопросы, которыми засыпали его школьники, и поделился личным опытом.

Летчик признался, что боится высоты, но при этом совершил 1500 прыжков с парашютом и побывал в космосе. «Нужно каждым маленьким шажочком себя преодолевать. Как правило, люди, которые чего-то боятся, поборов страх, добиваются лучших результатов. Смело идите вперед, и тогда все обязательно получится!» — сказал Евгений Тарелкин.

На уроке руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО, депутат местного совета Владимир Гасков показал ребятам элементы военного снаряжения. Все желающие смогли подержать в руках настоящие автоматы и сделать на память фото в бронежилетах.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что именно живое общение с такими героями, как Евгений Тарелкин, формирует у наших детей правильные жизненные ориентиры. «Это мощный импульс для развития личности. Проекты, которые реализует наша Ассоциация ветеранов СВО, крайне важны», — подчеркнул Михаил Шувалов.