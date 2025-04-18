Встреча депутатов с участниками СВО и их семьями прошла в Воскресенске

Мероприятие состоялось в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». В нем приняли участие депутаты окружного совета.

Встреча прошла в формате открытого диалога, где каждый смог задать волнующие его вопросы и получить поддержку. В рамках единого дня приема участников специальной военной операции депутаты подробно ответили на все обращения заявителей и взяли их на контроль.

Участники мероприятия обсудили порядок оформления и выделения земли для семей военнослужащих, а также возможность для детей бойцов СВО посещать бесплатные кружки и секции в образовательных учреждениях.

В преддверии светлого праздника Пасхи представитель Воскресенского благочиния отец Виктор вручил семьям военнослужащих молитвенники, подчеркнув важность духовной поддержки в непростое время.

Глава совета депутатов Сергей Матвиенко отметил, что такие встречи не только помогают решать бытовые и социальные проблемы, но и напоминают, что участники СВО и их близкие не остаются один на один с трудностями. «Партия „Единая Россия“ продолжает работу по обеспечению комплексной помощи тем, кто защищает интересы страны», — подчеркнул депутат.