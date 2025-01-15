Встреча депутатов с семьями бойцов СВО прошла в Воскресенске

В городском округе Воскресенск депутаты, члены «Единой России», представители духовенства встретились с женами и матерями участников СВО, Афганистана и Чечни. Вместе они обсудили поддержку семей военнослужащих.

Встречу посетили депутат Московской областной думы Екатерина Лобышева, представители Совета депутатов городского округа Воскресенск, сторонники «Единой России» и отец Сергий.

По словам депутата Мособлдумы Екатерины Лобышевой, на мероприятии побеседовали о поддержке членов семей защитников, о льготах и социальной помощи, которая им необходима.

«Матери погибших героев поделились переживаниями и воспоминаниями о своих сыновьях, и это стало настоящим моментом единения и поддержки», — добавила она.

Помимо этого, собравшиеся обсудили региональные инициативы по улучшению жизни семей, которые уже действую в Воскресенске.