Встреча депутатов Госдумы с семьями бойцов СВО прошла в Красногорске

Депутаты Государственной думы Алла Полякова и Сергей Колунов встретились с женами и членами семей участников специальной военной операции. Чаепитие состоялось в общественной приемной партии «Единая Россия».

Парламентарии отметили, что сейчас особенно важно поддерживать близких и родных бойцов СВО, ведь добиться победы можно только общими усилиями.

«Я не первый раз встречаюсь с женами и матерями ребят, которые там. Многие говорят, что со снабжением все наладилось», — рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

Парламентарии внимательного выслушали каждого участника встречи и узнали, что сейчас больше всего беспокоит близких бойцов. Так, супруг Марии Юферевой уже демобилизован и ждет выдачи положенных документов.