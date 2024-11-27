Встреча депутатов Госдумы с семьями бойцов СВО прошла в Красногорске
Депутаты Государственной думы Алла Полякова и Сергей Колунов встретились с женами и членами семей участников специальной военной операции. Чаепитие состоялось в общественной приемной партии «Единая Россия».
Парламентарии отметили, что сейчас особенно важно поддерживать близких и родных бойцов СВО, ведь добиться победы можно только общими усилиями.
«Я не первый раз встречаюсь с женами и матерями ребят, которые там. Многие говорят, что со снабжением все наладилось», — рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.
Парламентарии внимательного выслушали каждого участника встречи и узнали, что сейчас больше всего беспокоит близких бойцов. Так, супруг Марии Юферевой уже демобилизован и ждет выдачи положенных документов.
«Он комиссован, и у него нет еще удостоверения ветерана боевых действий. Я бы хотела просто решить этот вопрос. Уточняла, как это сделать, какие льготы ему положены. Предложили свою помощь, сказали, что обязательно со мной свяжутся. Вышлют информацию, как мне дальше действовать, какие шаги предпринять. В принципе, сказали, помогут в решении этого вопроса», — сказала Марина Юферева.
Без ответа не останется ни один запрос, заверили депутаты. Все обращения приняли в работу и будут держать их на личном контроле. В завершении встречи женщин поздравили с самым трогательным праздником ноября — Днем матери — и вручили букеты цветов.
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