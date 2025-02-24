Встреча членов «Единой России» с семьями бойцов СВО прошла в Воскресенске

Местом проведения мероприятия стала общественная приемной местного отделения партии на базе центра гражданских инициатив «Единые». На встречу пришли родные и близкие участников спецоперации, а также представители общественной организации «Боевое братство».

Партийцы, их сторонники и депутаты обсудили актуальные вопросы, волнующие семьи военнослужащих. Среди них — темы оформления пенсий и выплат, поиск без вести пропавших и решение бытовых проблем. Одному из участников СВО удалось прямо во время встречи помочь с трудоустройством и решить проблему с проводкой в квартире.

Глава объединения «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов отметил, что такие мероприятия проводятся на регулярной основе, чтобы супруги бойцов СВО могли поделится своими проблемами и новостями в теплой и дружеской обстановке.

«Встреча получилась очень душевной, было отрадно слышать, что в целом в семьях все хорошо, жизнь идет своим чередом, но, конечно, многим не хватает мужа и отца», — рассказал депутат.