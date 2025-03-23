Встреча бойцов СВО с кадетами прошла в Химках

Выставку картин «Герои нашего времени» Игоря Раевича открыли в картинной галерее имени Горшина в Химках. Также здесь состоялось мероприятие, на котором участники СВО пообщались с кадетами из школы № 8 имени Матвеева.

Ребятам рассказали о самой выставке. Также участники спецоперации поделились историями из своей жизни.

«Сейчас мы не служим в армии, но продолжаем служить Отчизне здесь — в тылу. Помогаем семьям военнослужащих. Доставляем гумгрузы в зону проведения спецоперации, навещаем наших товарищей в госпиталях. Проводим патриотические мероприятия и уроки мужества. Выступаем в школах, колледжах, институтах», — сказал участник СВО, председатель организации ветеранов «Совет своих» Игорь Рыжак.

В экспозиции можно увидеть картины из жизни военнослужащих. Выставка будет работать до 30 марта. Вход свободный без возрастных ограничений.