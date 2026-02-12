Встреча бойца СВО с жителями прошла в Дмитрове

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» прошло мероприятие «Успех в единстве поколений», объединившее историю, память и живой диалог с защитником Отечества. Главным гостем стал участник специальной военной операции Александр с позывным «Сова» — уроженец Дмитровского округа, который сейчас находится в краткосрочном отпуске по ранению.

Инициатором встречи выступил депутат Совета депутатов Дмитровского округа Денис Успехов. Научный сотрудник музея, депутат Роман Сунгуров в своем выступлении провел параллель между современными героями и личностью выдающегося ученого, дмитровчанина Петра Кропоткина, чье научное наследие до сих пор остается недостаточно изученным.

Александр поделился историей своего боевого пути и искренне поблагодарил земляков за помощь: «Я на СВО с 2022 года и постоянно чувствую поддержку. Она на передовой очень важна. Но самое главное — мы не забыты! Гуманитарная помощь, письма от детей… Я вижу, что участвуют не только родные и близкие, но и неравнодушные жители округа. Спасибо всем!»

«Такие встречи — живая нить между прошлым и будущим. Мы должны не просто помнить подвиги, но и передавать эту память дальше, делать ее основой воспитания подрастающего поколения», — отметил Денис Успехов.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул значимость диалога: «Когда солдат с передовой говорит: „Мы не забыты“ — это дорогого стоит. Значит, наша общая работа, каждое письмо, каждая собранная посылка, каждый сплетенный квадрат маскировочной сети доходят до цели. Александр — наш земляк, мы гордимся им. Мы делаем все, чтобы бойцы чувствовали: Дмитровская земля — это надежный тыл. Низкий поклон Александру и всем ребятам, которые сегодня выполняют свой боевой долг. Мы рядом!»

Мероприятие в Дмитровском музее наглядно показало: патриотизм рождается не в лозунгах, а в живом общении, внимании и уважении к тем, кто сегодня защищает страну.