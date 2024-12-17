Встреча администрации со вдовами бойцов СВО прошла в Солнечногорске

Встреча по вопросам поддержки вдов военнослужащих специальной военной операции прошла в Солнечногорске. Жены погибших бойцов могут рассчитывать на юридическую, социальную и другие виды помощи.

На встрече присутствовали председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, начальник окружного управления соцразвития Аветис Башикян, заместитель Солнечногорского городского прокурора Юлия Карташова и председатель местного отделения Союза женщин России Людмила Трапезникова-Иордан.

«Такие встречи помогают создавать условия для более эффективной помощи тем, кто в ней нуждается. Мы внимательно выслушали близких военнослужащих, дали подробные разъяснения. В некоторых случаях нужна более глубокая проработка, и мы будем вместе решать возникшие проблемы», — рассказала председатель Совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко.

Обсуждаемые вопросы касались социальных выплат, медицинского обслуживания, дополнительного образования для детей и многих других важных аспектов.

«Мы оказываем различную точечную помощь в самых разных вопросах, начиная от ситуаций с банками, юридических дел, социальных выплат и других», — отметил начальник окружного управления соцразвития Московской области Аветис Башикян.

В преддверии праздников женам погибших бойцов были подарены косметические наборы местного производства от компании MIXIT, что стало приятным сюрпризом и знаком поддержки.

В Московской области действуют меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей, которые постоянно расширяются. Например, по новому закону вдовы участников специальной военной операции могут вместе с детьми отдыхать в подмосковном лагере «Литвиново».

Актуальная информация о льготах и мерах поддержки для семей участников специальной военной операции доступна на портале госуслуг.