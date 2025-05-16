Встреча администрации с жителями прошла в поселке Новосиньково в Дмитрове

В поселке Новосиньково состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации, в которой приняли участие глава Дмитровского округа Иван Курданин, его заместители, руководители профильных служб и представители Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Жители деревни Редькино и соседних коттеджных поселков обратились к главе округа с проблемой: две компании, претендующие на единственную дорогу через деревню и посёлки, установили шлагбаум и требуют плату за проезд.

Местные жители уже направили иск в суд. Иван Курданин поручил разобраться в ситуации с перекрытием дороги и заверил, что администрация будет отстаивать интересы граждан в судебном процессе.

В рамках встречи также присутствовали представители АО «Мособлгаз», к которым обратились жители с вопросами газификации населенных пунктов, садовых товариществ и отдельных домов. Активные жители деревни Лупаново и ТСЖ «Дмитровец» попросили помочь узаконить газопровод, питающий ТСЖ. Газораспределительный пункт расположен на территории товарищества, однако отсутствует оформленный земельный участок, что препятствует легализации объекта. Глава округа предложил организовать рабочую встречу с участием всех заинтересованных сторон для разработки плана передачи газовой инфраструктуры в собственность «Мособлгаза».

Участники программы «Активное долголетие» выразили благодарность Ивану Курданину за содействие в организации тренировок на теннисном корте. Глава округа пообещал и дальше поддерживать подобные инициативы и сообщил о назначении ответственного сотрудника в администрации для более эффективного взаимодействия и организации досуга на спортивных и культурных площадках.

Особенным моментом встречи стало вручение медали «За отвагу» бойцу с позывным «Тушкан», отличившемуся мужеством во время специальной операции. Иван Курданин отметил, что такие люди являются примером настоящей храбрости и преданности Родине. Сейчас герой проходит лечение после ранения и планирует вернуться в подразделение на службу.