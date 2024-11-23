Встреча администрации с женами бойцов СВО прошла в Лосино-Петровском

В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский прошла встреча с женами мобилизованных военнослужащих, исполняющих свой долг в зоне специальной военной операции. Мероприятие провели куратор партийного проекта «Женское движение единой России» Вера Алексеева, председатель Совета депутатов Татьяна Голод и ее заместитель Олег Стасов.

Участницы встречи обсудили изменения, которые произошли в их жизни за последние годы, а также трудности, с которыми они сталкиваются ежедневно. Особое внимание было уделено вопросам необходимой помощи, которая могла бы облегчить их быт и поддержать в этот сложный период.

Кроме того, обсуждались меры гуманитарной помощи для бойцов на передовой. Присутствующие обменялись мнениями о возможных мерах социальной поддержки для участников СВО и их семей. Эти инициативы направлены на то, чтобы помочь справляться с повседневными заботами и вызовами времени.

«Партия „Единая Россия“ нацелена не только на поддержку военнослужащих на передовой, но и на заботу о тех, кто ждет их возвращения домой», — отметила Вера Алексеева.

Встреча прошла в рамках партийного проекта «Женское движение единой России», который направлен на создание системы адресной работы с женской аудиторией и всестороннюю помощь женам и матерям участников СВО.

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