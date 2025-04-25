Встреча администрации с участниками СВО и их семьями прошла в Пушкино

В доме культуры Пушкино на вопросы бойцов СВО отвечали глава городского округа Максим Красноцветов совместно с профильными заместителями, руководителями структурных подразделений и депутатами. Также во встрече приняли участие руководители отделения Ассоциации ветеранов СВО, филиала фонда «Защитники Отечества», Комитета семей воинов Отечества и представители военного комиссариата.

Вопросы, которые поднимались во время встречи, охватывали широкий спектр проблем, включая получение денежных выплат, предоставляемых льгот и мер государственной поддержки, а также оформление необходимой документации, связанной с земельными участками. Такой формат общения удобен для всех сторон.

«Нет необходимости приходить в само здание администрации. Более неформально все выглядит, чем визит в кабинет чиновника», — отметил участник СВО с позывным Тугарин.