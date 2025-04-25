Встреча администрации с участниками СВО и их семьями прошла в Пушкино
В доме культуры Пушкино на вопросы бойцов СВО отвечали глава городского округа Максим Красноцветов совместно с профильными заместителями, руководителями структурных подразделений и депутатами. Также во встрече приняли участие руководители отделения Ассоциации ветеранов СВО, филиала фонда «Защитники Отечества», Комитета семей воинов Отечества и представители военного комиссариата.
Вопросы, которые поднимались во время встречи, охватывали широкий спектр проблем, включая получение денежных выплат, предоставляемых льгот и мер государственной поддержки, а также оформление необходимой документации, связанной с земельными участками. Такой формат общения удобен для всех сторон.
«Нет необходимости приходить в само здание администрации. Более неформально все выглядит, чем визит в кабинет чиновника», — отметил участник СВО с позывным Тугарин.
Особое внимание было уделено вопросам трудоустройства бойцов, вернувшихся с фронта. В округе Пушкинский эти вопросы решаются в сотрудничестве со всеми структурами и ведомствами, нацеленными на оказание поддержки участникам СВО. Не остаются в стороне социально ответственный бизнес и общественные организации муниципалитета, а также депутаты.
«Сейчас в своей работе делаем большой акцент на социализацию тех, кто вернулся с СВО и находится в поиске профессии», — отметил Максим Красноцветов.
Участникам встречи предоставили первичные консультации с ответами на обращения. К практическому решению вопросов приступили незамедлительно и исполнят в кратчайшие сроки. Как отметил Максим Красноцветов, участие в подобных мероприятиях позволяет быть ближе к людям и оперативно реагировать на их потребности.