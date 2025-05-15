Встреча администрации с участниками СВО и их семьями прошла в Ногинске

Прием участниками спецоперации и их близким в формате выездной администрации состоялся в центре «Про молодежь» в Ногинске. Обращения касались вопросов благоустройства, мер поддержки и денежных выплат, улучшения жилищных условий.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин подчеркнул, что поддержка данной категории населения по всем запросам является безусловным приоритетом в работе.

Так, например, будет оказано содействие в решении вопроса с подъездной дорогой к дому действующего участника спецоперации Владислава и его супруги Анастасии. При покупке участка продавец обещал, что дорога обязательно будет сделана, но она до сих пор отсутствует. Отсюда проблемы и с вывозом мусора, и с освещением.

Представители «Русской общины» в Электроуглях обратились к Игорю Сухину с просьбой предоставить подходящее помещение для сбора и складирования гуманитарной помощи, которая отправляется в зону специальной военной операции. С этим обещали разобраться в ближайшее время.