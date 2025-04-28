Встреча администрации с участниками СВО и членами их семей прошла в Реутове

В городском округе Реутов прошла очередная встреча в формате «выездной администрации», посвященная комплексной поддержке участников специальной военной операции и их семей. Мероприятие прошло под руководством главы муниципалитета Филиппа Науменко и было направлено на помощь бойцам, вернувшимся с фронта, в адаптации к гражданской жизни, решении социальных вопросов и поиске новых возможностей для самореализации.

Как отметил президент России, помощь военнослужащим после возвращения домой должна выходить за рамки трудоустройства, образования и медицинской поддержки. Необходимо создавать условия для их полноценной интеграции в общество, вовлекать в патриотическое воспитание молодежи, а также участие в мемориальных и образовательных проектах. В Реутове эта работа ведётся системно и последовательно.

«В Реутове такая работа ведется постоянно. Создан банк вакансий, подписано соглашение с колледжем „Энергия“ и Советом директоров предприятий и организаций, еженедельно проводятся встречи с трудовыми коллективами, Уроки мужества», — отметил глава городского округа Филипп Науменко.

В ходе встречи четырем военнослужащим вручили удостоверения членов городского отделения Ассоциации ветеранов СВО. Участники также получили консультации по вопросам льгот и социальной поддержки, обсудили конкретные жизненные ситуации, требующие индивидуального подхода. Все обращения взяты под контроль.

Администрация Реутова продолжит оказывать необходимую помощь защитникам Родины и делать все возможное для обеспечения их достойной и насыщенной жизни в мирное время.