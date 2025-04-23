Встреча администрации с семьями участников СВО прошла в Шатуре

В муниципальном округе Шатура прошла встреча, на которой участники СВО и их родные смогли задать свои вопросы главе округа Николаю Прилуцкому, его заместителям, руководителям подведомственных учреждений и представителям общественных организаций. Одним из участников встречи стал бывший военнослужащий из Рошаля.

Он обратился с просьбой о содействии в трудоустройстве. Мужчина выразил желание работать в структурах Мособлпожспаса или Росгвардии. В ближайшее время для него будет организовано собеседование с представителями этих организаций.

Военнослужащие и их родственники поднимали темы, связанные с денежными выплатами, регистрацией по месту жительства, поступлением детей в учебные заведения, оформлением документов на земельные участки и другими важными вопросами. Каждое обращение будет рассмотрено индивидуально, а заявителям окажут помощь профильные специалисты.

Отдельно стоит отметить деятельность Ассоциации ветеранов СВО, которая активно работает в Шатуре. Организация оказывает социальную и медицинскую поддержку участникам СВО и их семьям, помогает в реабилитации, переобучении и трудоустройстве. На сегодняшний день к ассоциации присоединились почти 30 человек. Для связи с шатурским отделением можно позвонить по телефону: +7 917 510-02-29.