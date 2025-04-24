Встреча администрации с семьями участников СВО прошла в Ногинске

Центр поддержки участников СВО и их семей Богородского округа стал местом встречи участников специальной военной операции и их близких с представителями администрации, прокуратуры, общественных организаций. Этот прием прошел в рамках проекта «Zабота».

Прием провели председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов и депутаты. Также приняли участие руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей Наталия Серебрякова, социальный координатор Московского областного фонда «Защитники Отечества» Юлия Рубцова, представители Ногинской городской прокуратуры, руководитель коллегии адвокатов Московской области «Фемида» Антон Лукин, адвокат Михаил Серебряков и специалист филиала «Восток» компании «Мособлгаз» Алевтин Атишонков.

На встречу пришли сами участники специальной военной операции, их родители, жены. Большинство вопросов касалось правовых гарантий для военнослужащих и мер социальной поддержки. В ряде случаев требуется индивидуальная помощь и даже сопровождение семей.

«Жизненные ситуации у людей самые разные. В каждой разбираемся подробно, ни одну семью не оставим без внимания и поддержки. По всем вопросам обратившиеся смогли получить подробные консультации. Наш долг сейчас — оказывать всю возможную помощь нашим защитникам, их родным и близким», — отметил председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

Также обсуждались вопросы, связанные с получением региональных выплат, решением бытовых проблем, реабилитацией после ранения, а также подключением газа по программе «Социальной газификации». Такие приемы проходит ежемесячно, следующий запланирован на 27 мая.